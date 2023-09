Intervento di manutenzione su alcune strade della zona ovest di Piazza Armerina.

In questi giorni, come avevamo preannunciato, i residenti di Piazza Armerina stanno assistendo a un’opera di manutenzione stradale che coinvolge diverse arterie cittadine. Tra le strade interessate figurano via Torquato Tasso, via Carmelo Di Marco, via Ammiraglio La Marca e Via Papa Roncalli.

L’assessore Epifanio Di Salvo, che sta seguendo da vicino i lavori, ha dichiarato: “La manutenzione costante delle strade è uno degli obiettivi primari di questa amministrazione. Gli interventi una tantum risolvono ben poco, ecco perché continuiamo ad aprire cantieri e a utilizzare tutte le forme di finanziamento che fino a oggi ci hanno permesso di realizzare, nonostante i noti problemi di bilancio, una manutenzione continua delle strade urbane ed extraurbane.In particolare questo intervento è stato realizato con i soldi previsti dal bilancio, senza indebitare il comune con ulteriori mutui. ”

«Il progetto di manutenzione delle strade è parte di un piano più ampio che mira a migliorare la qualità della vita nella città, non solo dal punto di vista della mobilità, ma anche per quanto riguarda la sicurezza dei pedoni e degli automobilisti ed è un tema che tocca da vicino la vita quotidiana dei cittadini. Strade in cattive condizioni possono essere causa di incidenti e contribuire al degrado urbano; per questo, l’attenzione dell’amministrazione comunale è alta e l’obiettivo è quello di continuare su questa strada anche nei prossimi anni». L’assessore Di Salvo ha anche ribadito che la manutenzione delle strade è solo uno dei tanti capitoli su cui si sta lavorando per migliorare la qualità della vita a Piazza Armerina.