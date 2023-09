Lavori di manutenzione stradale e idrica a Piazza Armerina

Sono iniziati a Piazza Armerina importanti lavori di manutenzione stradale e idrica. Come annunciato dal sindaco, Nino Cammarata, i lavori di rifacimento del manto stradale interesseranno un’ampia area della città, che va dalla Via Papa Roncalli, passando per Via Carmelo Di Marco, fino a coprire l’intera Via Torquato Tasso e la Via Ammiraglio La Marca. “Abbiamo dato il via ai lavori di rinnovamento stradale, come precedentemente annunciato, in un’area significativa della città”, ha dichiarato il primo cittadino.

Manutenzione straordinaria della rete idrica

Non solo strade, ma anche tubature. Contestualmente ai lavori stradali, verrà effettuata una manutenzione straordinaria della rete idrica, in particolare su Via Torquato Tasso. “Intendiamo migliorare anche questo aspetto infrastrutturale”, ha aggiunto il sindaco.

Il punto di vista dell’assessore ai Lavori Pubblici

L’assessore ai Lavori Pubblici, Epifanio Di salvo, ha voluto sottolineare l’importanza di questi interventi: “Stiamo agendo sistematicamente su tutto il tessuto stradale di Piazza Armerina. Grazie alla dedizione nostra e dei tecnici comunali, ci stiamo adoperando per fornire alla città una rete viaria che sia non solo efficiente, ma anche razionale e all’avanguardia.”

Impatto sui cittadini e sul turismo

Le strade interessate dai lavori sono fondamentali non solo per i residenti ma anche per i turisti, in quanto sono percorse dai pullman che trasportano visitatori da e per la Villa Romana del Casale. “Sappiamo che i lavori potrebbero causare qualche disagio temporaneo, come traffico rallentato o cambiamenti nelle rotte di accesso. Ci scusiamo per gli eventuali inconvenienti e faremo del nostro meglio per minimizzare gli impatti”, conclude il sindaco.

#PiazzaArmerina

#LavoriStradali

#ManutenzioneIdrica

#Infrastrutture