Piazza Armerina – Divieti di sosta e transito veicolare in Piazza Castello per “Mad Fest” il 23 e 24 settembre

Se avete in programma di passare da Piazza Castello nei giorni 23 e 24 settembre, è bene sapere che ci saranno delle limitazioni al traffico e alla sosta dei veicoli. Questi divieti sono stati imposti in vista della manifestazione “Mad Fest”, un evento che attirerà molte persone e che avrà inizio alle ore 19:00 di entrambi i giorni. Le strade interessate saranno chiuse al traffico e non sarà possibile parcheggiare dalle ore 18:00 alle ore 24:00. L’obiettivo di queste misure è garantire la sicurezza di tutti i partecipanti all’evento e dei cittadini in generale. Pertanto, è consigliabile programmare percorsi alternativi se avete intenzione di transitare o sostare in zona durante le ore indicate.