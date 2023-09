Nuova piattaforma per la ricerca di lavoro: ecco come funziona

Il ministero del Lavoro ha recentemente presentato una nuova piattaforma per la ricerca di lavoro, denominata Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl). Sviluppata dall’Inps, la piattaforma è operativa dal primo settembre 2023 ed è obbligatorio iscriversi per poter accedere al supporto per la formazione e il lavoro.

Il Siisl è stato creato con l’obiettivo di riunire e mettere in comunicazione tutte le realtà coinvolte nel mondo del lavoro, sia a livello locale che nazionale. La piattaforma fungerà da ponte tra i beneficiari del supporto per la formazione e il lavoro e le varie entità accreditate, come patronati, enti formatori e agenzie interinali.

Per poter accedere al contributo economico, gli utenti dovranno compilare un Patto di attivazione digitale, in cui dovranno indicare almeno tre agenzie interinali o altri enti autorizzati. Questo patto permetterà di ricevere offerte di formazione e di lavoro adatte ai propri profili professionali.

L’accesso alla piattaforma richiederà le credenziali del Sistema pubblico di identità digitale (Spid), la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi. Una volta completate le procedure di verifica, gli utenti potranno sottoscrivere il Patto per il servizio personalizzato e aderire a uno dei programmi di politica attiva per il lavoro.

Il supporto per la formazione e il lavoro sarà erogato sotto forma di un contributo mensile di 350 euro, per la durata del corso o dell’attività, fino a un massimo di un anno. Questa è la misura con cui il governo Meloni intende sostituire il reddito di cittadinanza, e sarà estesa anche a chi già percepisce il reddito di inclusione a partire dal primo gennaio 2024.

Vediamo in dettaglio alcuni aspetti.

Introduzione al SIISL

Il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) è un’iniziativa digitale introdotta dal Decreto lavoro convertito in legge nel 2023. Il sistema è stato attivato il 1° settembre 2023 e mira a gestire due principali misure di inclusione sociale: l’Assegno di Inclusione (ADI) e il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). Queste misure sostituiranno il Reddito di Cittadinanza a partire dal 1° gennaio 2024 e dal 1° settembre 2023, rispettivamente.

Obiettivi del SIISL

Il SIISL ha diversi obiettivi chiave:

1. Attivare percorsi personalizzati per i beneficiari dell’ADI e del SFL.

2. Favorire l’autonomia nella ricerca di lavoro e il rafforzamento delle competenze.

3. Monitorare, valutare e controllare l’efficacia dell’ADI.

4. Garantire l’interoperabilità tra diverse piattaforme digitali coinvolte nella gestione dell’ADI e del SFL.

Chi può accedere al SIISL?

L’accesso al SIISL è aperto a vari soggetti, tra cui:

– Beneficiari dell’ADI e del SFL

– Enti pubblici come INPS, Ministero del Lavoro, Comuni e altri

– Società pubbliche o a controllo pubblico

– Centri per l’impiego, agenzie per il lavoro e altri enti accreditati

Ognuno di questi soggetti ha funzioni specifiche all’interno del sistema, che vanno dalla gestione delle domande all’analisi dei dati.

Come funziona il SIISL?

Il funzionamento del SIISL è basato su un’architettura digitale che permette una gestione efficiente e trasparente delle misure di inclusione. Il sistema è accessibile tramite un portale web dedicato, dove gli utenti possono effettuare la registrazione e accedere a una serie di servizi.

Per i beneficiari, il sistema offre un pannello di controllo personale che permette di:

1. Consultare lo stato delle proprie domande per l’ADI e il SFL.

2. Accedere a percorsi formativi e opportunità di lavoro.

3. Ricevere notifiche e aggiornamenti sulle misure di inclusione.

Per gli enti pubblici e le agenzie per il lavoro, il SIISL offre strumenti per:

1. Gestire e monitorare le domande.

2. Valutare l’efficacia delle misure attraverso indicatori di performance.

3. Collaborare con altri enti per una gestione integrata delle risorse.

Supporto e formazione

Un altro aspetto fondamentale del SIISL è il supporto alla formazione e all’orientamento lavorativo. Il sistema offre una vasta gamma di corsi online, webinar e materiali formativi per aiutare i beneficiari a migliorare le loro competenze e aumentare le possibilità di trovare un lavoro adeguato.

Criticità e sfide future

Nonostante il SIISL rappresenti un passo avanti significativo nella gestione delle misure di inclusione sociale e lavorativa, ci sono alcune criticità da affrontare:

1. La necessità di una maggiore sensibilizzazione e formazione degli utenti su come utilizzare efficacemente il sistema.

2. La sfida di garantire l’interoperabilità tra diverse piattaforme e database.

3. La necessità di continuare a monitorare e aggiornare il sistema per rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei beneficiari e degli enti coinvolti.

I SIISL è un’iniziativa promettente che mira a rendere più efficiente e trasparente la gestione delle misure di inclusione sociale e lavorativa in Italia. Tuttavia, il successo del sistema dipenderà dalla sua capacità di adattarsi e evolvere in risposta alle sfide e alle esigenze emergenti.