Ilaria Mongiovì, la siciliana alla conquista del palcoscenico di “Tale e Quale Show”

.Ilaria Mongiovì, giovane cantante e attrice originaria di Casteltermini, in provincia di Agrigento, è pronta a incantare il pubblico di “Tale e Quale Show”. Il programma, condotto da Carlo Conti, vedrà la sua 13esima edizione prendere il via il 22 settembre. Ilaria è tra i 10 concorrenti che si trasformeranno ogni settimana in iconici cantanti italiani e internazionali.

Il percorso artistico di Ilaria è stato segnato da una passione precoce per il canto, la recitazione e la danza. A soli 15 anni, ha partecipato alla prima edizione di “Ti lascio una canzone”, talent show di Antonella Clerici. Dopo gli studi universitari a Palermo, nel 2013 ha fatto il suo debutto televisivo nel programma “SuperNova Show” e ha iniziato a recitare in spettacoli teatrali.

Nel 2022, Ilaria ha avuto l’opportunità di interpretare Esmeralda nel musical “Notre Dame de Paris”, un ruolo che le ha permesso di mostrare la sua straordinaria presenza scenica e vocalità. Ora, è pronta per una nuova sfida in “Tale e Quale Show”, dove avrà l’opportunità di dimostrare ulteriormente la sua versatilità come performer.

In un’intervista recente, Ilaria ha dichiarato di non avere una strategia quando fa un provino, ma di cantare sempre con l’anima e di divertirsi. Ha anche espresso il desiderio di non dover mai imitare Whitney Houston, considerata da lei un “monumento intoccabile”.

A giudicare le sue performance ci sarà la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e il pungente Cristiano Malgioglio, anch’egli siciliano. Resta da vedere se Malgioglio sarà benevolo con la corregionale Ilaria Mongiovì. L’appuntamento con “Tale e Quale Show” è fissato per il 22 settembre in prima serata su Rai 1.

Lucia Sansone per StartNews