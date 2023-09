Cambio al vertice delle Fiamme Gialle di Enna: il colonnello Fulvio Marabotto è il nuovo comandante

Questa mattina, presso la Caserma “Fin. M.A.V.M. Cataldo Lombardo” di Enna, si è svolta una cerimonia di grande importanza per la Guardia di Finanza della provincia. Il colonnello Fulvio Marabotto ha preso il posto del colonnello Alessandro Luchini come nuovo Comandante Provinciale. La cerimonia è stata presieduta dal Generale di Divisione Cosimo Di Gesù, Comandante Regionale Sicilia della Guardia di Finanza.

All’evento hanno partecipato numerose autorità, tra cui il Prefetto di Enna, Dr.ssa Maria Carolina Ippolito, e rappresentanti delle forze dell’ordine e delle istituzioni locali. Non è mancata una delegazione di finanzieri in servizio e in congedo, membri della Sezione locale dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

Nel suo discorso di addio, il colonnello Alessandro Luchini ha espresso la sua gratitudine per l’impegno e la professionalità mostrata dal corpo, soprattutto in un periodo complicato come quello della pandemia. Ha inoltre augurato al suo successore, il colonnello Marabotto, ogni successo nel nuovo incarico.

Il colonnello Fulvio Marabotto, che arriva dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Genova, ha sottolineato la sua determinazione nel mantenere alto il livello di sicurezza economico-finanziaria del territorio. Ha assicurato la continuità dell’azione della Guardia di Finanza e la collaborazione con le altre forze di polizia e istituzioni locali.

Nato a Savona il 23 novembre 1968, il colonnello Marabotto ha una carriera illustre. Ha ricoperto importanti ruoli in diverse regioni italiane e ha conseguito riconoscimenti come la Medaglia d’oro al merito di lungo comando e la Croce d’oro per anzianità di servizio.