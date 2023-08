Piazza Armerina – Fratelli Di Italia incontra i cittadini alle 18.00 in piazza Cascino

Fratelli Di Italia ha organizzato per oggi pomeriggio un incontro con alcuni rappresentanti locali, regionali e nazionali del partito. Il sindaco Nino Cammarata ha in una breve nota fatto sapere che che sarà un’occasione per gli amministratori di confrontarsi con i cittadini sui temi locali e nazionali. L’appuntamento è fissato per oggi, 26 agosto, alle 18.00 in piazza Gen. Cascino.