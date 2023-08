Piazza Armerina – Inaugurato il campetto Castellina dopo la ristrutturazione

Nel cuore di Piazza Armerina, il campetto sportivo ha ricevuto una nuova vita. Grazie al sostegno finanziario del comune e alla generosità di sponsor privati, ieri pomeriggio è stata celebrata la sua ristrutturazione. Il sindaco Nino Cammarata, presente all’evento, ha evidenziato l’essenziale ruolo di tali progetti per la comunità, esortando ulteriori sponsor a contribuire. L’inaugurazione ha visto associazioni legate alla disabilità scendere in campo, sottolineando con forza come lo sport possa essere un potente strumento di inclusione. La risposta della comunità è stata positiva, con una partecipazione di pubblico che ha dimostrato l’entusiasmo per questo angolo sportivo rinnovato. E il 17 settembre, il campetto diventerà il palcoscenico di una giornata interamente dedicata allo sport siciliano, accogliendo rappresentative da ben 102 comuni dell’isola.

Con l’obiettivo di garantire un’esperienza sportiva sicura e piacevole per tutti, il comune sta ponderando la gestione diretta del campetto, coinvolgendo anche i giovani del Servizio Civile. I lavori non sono ancora completi: per assicurare un ambiente pulito e sicuro, saranno posizionati cestini per i rifiuti e telecamere di sorveglianza. Questo progetto di ristrutturazione non è solo un miglioramento infrastrutturale, ma rappresenta un balzo in avanti nella promozione dello sport e dell’inclusione a Piazza Armerina

