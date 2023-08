Tekra risponde al sindaco di Taormina: “Basta teatrini”.

La Tekra, società che si couupadella gestionedei rifiuti a Taormina, ha rilasciato un comunicato stampa in risposta ai video pubblicati dal Sindaco, Cateno De Luca. La società ha espresso la sua preoccupazione e disappunto per le modalità di comunicazione adottate dal primo cittadino, sottolineando l’assenza di senso istituzionale e l’approccio propagandistico. Il comunicato evidenzia come l’azienda abbia dato mandato ai propri legali di intraprendere tutte le iniziative necessarie per tutelare la propia immagine e la propria reputazione. La Tekra inoltre critica fortemente le modalità di comunicazione del Sindaco De Luca, definendole come finalizzate esclusivamente a “sbalordire” i followers piuttosto che a instaurare un dialogo costruttivo e sottolinea come la ricerca di “finti scoop” a fini elettorali offra una visione distorta della realtà, soprattutto quando viene negato il diritto di replica.

Queste false notizie, si legge nel comunicato, hanno danneggiato non solo l’immagine dell’azienda ma anche quella dei suoi dipendenti. “Ci scusiamo con il nostro personale dipendente che si è trovato, senza colpa alcuna, ad essere umiliato con frasi e parole al quanto offensive”. La Tekra non solo si difende ma attacca: “chiedamo al sindaco De Luca ad astenersi da porre in essere altri teatrini e/o video e lo invitiamo ad impegnarsi a mettere in funzione la propria macchina amministrativa magari iniziando a rispondere a mezzo PEC alle numerose note che da mesi la tekra invia senza aver alcuna risposta”.

Attilio Franchi per StartNews

IL TESTO INTEGRALE DEL COMUNICATO STAMPA DELLA TEKRA

