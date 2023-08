MOGOL E LE GRANDI EMOZIONI DI BATTISTI: Un Concerto-Evento di Musica e Solidarietà a Catania

Il 15 dicembre, il Teatro Metropolitan di Catania ospiterà un evento musicale unico: “MOGOL E LE GRANDI EMOZIONI DI BATTISTI”. Questo concerto-evento, che vede come protagonisti il celebre Giulio Rapetti Mogol e Gianmarco Carroccia, è stato presentato recentemente in una conferenza stampa. L’iniziativa solidale è promossa dalle associazioni “Attivismo civico”, “Le ali di Ele” e “Andos”, con il sostegno di vari sponsor.

L’on. Marco Forzese, promotore dell’iniziativa, ha espresso il suo ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di un evento di tale portata, in particolare al Maestro Mogol e a Gianmarco. L’evento ha un forte impatto sociale, poiché si concentra sulla disabilità, un tema caro non solo ai promotori ma anche al Maestro Mogol, noto per il suo impegno in cause legate alla solidarietà.

Durante la conferenza, è stato anche annunciato che in occasione dell’evento verrà presentata una proposta di legge per garantire una maggiore tutela ai disabili e alle loro famiglie. Questa iniziativa legislativa mira a raccogliere consensi da tutte le fazioni politiche.

Al tavolo dei relatori erano presenti anche Sandro Vergato, cabarettista di successo, e Ludovica Leonetta, talentuosa cantante e ex allieva del Centro europeo di Toscolano (CET), fondato dallo stesso Mogol. Entrambi presenteranno l’evento del 15 dicembre, che promette di mettere Catania sotto i riflettori nazionali.

