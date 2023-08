Circolo Territoriale di Nicosia di Fratelli d’Italia: Impegno per la Cultura e l’Occupazione Locale

Il Circolo Territoriale di Nicosia di Fratelli d’Italia è lieto di annunciare importanti sviluppi riguardanti il sostegno alle attività culturali e l’impegno nell’affrontare le sfide socioeconomiche che la nostra comunità affronta quotidianamente.

Il Circolo Territoriale di Nicosia di Fratelli d’Italia è felice di comunicare di aver ottenuto un finanziamento di 4.000 euro per la realizzazione della manifestazione culturale “Nicosiana”. Questo significativo contributo è stato reso possibile grazie all’importante supporto dell’Assessorato regionale al Turismo e all’interessamento personale dell’assessore Elena Pagana, che ringraziamo per aver riconosciuto il valore unico della manifestazione nell’arricchire la vita culturale della nostra città. Attraverso una serie di eventi coinvolgenti, siamo certi che “Nicosiana” contribuirà a rafforzare il senso di appartenenza e orgoglio dei nostri cittadini.

Il Circolo Territoriale di Nicosia di Fratelli d’Italia ha il piacere di annunciare la recente pubblicazione di quattro importanti bandi destinati ai comuni della zona. Tali bandi hanno l’obiettivo di prorogare i termini per la presentazione di manifestazioni di interesse relative ai cantieri di lavoro. Questa iniziativa mira a fornire un sostegno concreto alle persone che si trovano in difficoltà economica o sono disoccupate, al fine di agevolarne l’ingresso o il reinserimento nel mercato del lavoro. Gli ambiti di interesse dei bandi si estendono sia agli enti di culto che ai comuni stessi, riflettendo così un’ampia e inclusiva prospettiva.

Pertanto, invitiamo vivamente l’amministrazione comunale a procedere con la presentazione delle manifestazioni di interesse, nel caso non lo abbia già fatto.

Crediamo che fornire opportunità di lavoro significative sia uno dei pilastri fondamentali per il benessere della nostra comunità e ci mettiamo a disposizione per collaborare attivamente con l’amministrazione locale per creare un impatto positivo sulla vita dei nostri concittadini.

L’impegno del Circolo Territoriale di Nicosia di Fratelli d’Italia nella promozione della cultura e nell’offerta di opportunità occupazionali testimonia la nostra dedizione a costruire un futuro migliore per tutti. Continueremo a lavorare instancabilmente per il benessere e lo sviluppo della nostra comunità.