Ritorna #DomenicaAlMuseo: ingresso gratuito nei musei e parchi archeologici statali il 6 Agosto

Il 6 agosto, anche per il Parco Archeologico Villa Romana – Morgantina, si rinnova l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura per permettere a tutti di visitare gratuitamente i musei e i parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese. L’obiettivo è di promuovere la cultura e l’arte, rendendo le ricchezze del nostro patrimonio facilmente accessibili a tutti. Le visite avranno luogo durante gli orari di apertura consueti e l’accesso sarà su prenotazione dove previsto, nel rispetto delle normative attuali. Non perdete questa splendida occasione per immergervi nella storia e nella cultura italiane, approfittando dell’iniziativa #DomenicheMuseo il 6 agosto.