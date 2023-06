LILT Enna: un servizio sanitario a 360 gradi per la comunità

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) continua a espandere i suoi servizi nel centro di Enna, offrendo un importante punto di riferimento per la sanità provinciale. Situato in via Roma 301, nel palazzo ex Upim, l’Ambulatorio Multidisciplinare LILT di Enna si sta rivelando una risorsa preziosa per la comunità locale, offrendo un’ampia gamma di servizi sanitari e di consulenza.

Sotto la guida del presidente Milko Pavone, l’ambulatorio LILT offre una serie di prestazioni sanitarie. Tra queste, ogni giovedì, i cittadini hanno la possibilità di effettuare visite senologiche, grazie alla collaborazione con professionisti dell’Ospedale Cannizzaro di Catania.

Tuttavia, l’offerta non si limita alle visite senologiche. Previo appuntamento, l’ambulatorio offre anche visite specialistiche in diversi campi, tra cui urologia, dermatologia, ginecologia, cardiologia, oncologia, endocrinologia, oculistica, diabetologia e infettivologia. Inoltre, sono disponibili consulenze alimentari, legali, psicologiche e assistenza di patronato.

L’obiettivo principale del LILT è la prevenzione delle patologie tumorali. Come spiega Pavone, ogni giovedì nel loro ambulatorio sono presenti medici dell’Ospedale Cannizzaro, con cui hanno stipulato un accordo, per visite senologiche. Hanno anche una sinergia con l’Ospedale Umberto I di Enna, che garantisce la diagnostica e la mammografia. Questo consente di offrire un servizio di eccellenza a chiunque riscontri positività alla malattia oncologica.

“Vogliamo fornire un importante servizio sanitario a 360 gradi per tutta la collettività e quindi stiamo gradualmente ampliando il nostro ventaglio di servizi all’utenza,” afferma Pavone.

Il riscontro positivo da parte dei cittadini è un segno incoraggiante che l’ambulatorio LILT sta seguendo la giusta direzione. “I risultati di risposta dei cittadini ci incoraggiano a pensare che stiamo intraprendendo la strada giusta e quindi continueremo su questa strada,” conclude Pavone.

Per ulteriori informazioni sulle attività della LILT di Enna, è possibile contattare l’ambulatorio tutti i pomeriggi da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 20, ai seguenti numeri: 0935546734 – 3882529000 – 3533241732.