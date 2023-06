Al Teatro Garibaldi di Piazza Armerina il film Fast X

Il decimo capitolo della “Fast Saga” non rallenta, allargando ulteriormente il suo lussuosissimo roster. Con un’energia inarrestabile, il film introduce nuovi personaggi che si aggiungono alla famiglia Fast, mantenendo vivo l’entusiasmo e l’adrenalina che caratterizzano la saga.

Il film non rappresenta una grande rivoluzione rispetto ai suoi predecessori, ma offre una piccola deviazione che aggiunge un po’ di freschezza alla trama. Il regista Louis Leterrier, noto per il suo lavoro in film d’azione come “Transporter” e “Now You See Me – I maghi del crimine”, dirige la pellicola con una padronanza evidente del genere.

“FAST X” vede l’ingresso di nuovi attori come Alan Ritchson, Brie Larson e, soprattutto, Jason Momoa. Quest’ultimo interpreta Dante, il cattivo di turno, che aggiunge una dose extra di comicità al film, spostando i toni verso la leggerezza senza rinunciare alle classiche scene d’azione, tra inseguimenti e scazzottate.

Uno dei momenti più memorabili del film è quando Dante, interpretato da Momoa, mette a ferro e fuoco Roma, improvvisando una partita a biliardo su larga scala con automobili, motorette e furgoni blindati.

Nel quadro generale, Vin Diesel sembra perdere un po’ di protagonismo a favore di un John Cena sempre più lanciato. Nonostante questo, l’energia e l’azione che contraddistinguono la serie Fast & Furious rimangono intatte, confermando ancora una volta il successo di questa saga che non accenna a rallentare

In conclusione, “FAST X” è un film d’azione spettacolare, ricco di adrenalina e sequenze mozzafiato. Nonostante alcune deviazioni dalla trama principale, il film riesce a mantenere l’attenzione dello spettatore e a offrire un’esperienza cinematografica emozionante e divertente.

FAST X

Spettacoli ore 18,00 – 21,00