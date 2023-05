Elezioni, guida al voto. Possibile il voto disgiunto

Le elezioni amministrative in Sicilia sono alle porte: il 28 e 29 maggio 2023, 1.387.169 cittadini saranno chiamati alle urne in 128 centri dell’Isola. I seggi rimarranno aperti domenica dalle ore 7 fino alle ore 23 e lunedì fino alle ore 15. In caso di ballottaggio, questo si svolgerà il 11 e 12 giugno 2023.

Modalità di Voto

La modalità di voto varia a seconda del numero di abitanti. Per le città al di sotto dei 15mila abitanti, si prevede un turno unico con sistema maggioritario. Viene proclamato sindaco chi ottiene il maggior numero di voti, senza la necessità di raggiungere la maggioranza assoluta (50%+1). Il ballottaggio è previsto solo quando due o più candidati ricevono lo stesso numero di voti. Se c’è una singola lista, questa deve comunque raggiungere il 50% dei voti totali e deve votare almeno il 50% degli elettori.

Per i Comuni con più di 15mila abitanti, è necessario raggiungere la maggioranza assoluta per procedere con l’elezione al primo turno. Se questo non accade, si procede con il ballottaggio due settimane dopo, mettendosi alla prova solo i due candidati che hanno ottenuto più voti al primo turno. Al ballottaggio, vince chi ottiene più voti.

Voto Disgiunto

Gli elettori hanno la possibilità di scegliere il voto disgiunto. Ciò significa che si può votare per un candidato sindaco, e poi esprimere una preferenza per una lista collegata a un diverso candidato. In pratica, sulla scheda elettorale si può tracciare una X sul nome del sindaco per dare solamente a lui il voto, oppure sul simbolo di una delle liste per dare il voto sia al candidato sindaco che alla lista. In alternativa, si può tracciare una X sul nome del candidato sindaco e un’altra X sul simbolo di una lista, anche se non è collegata a quel candidato sindaco.

Inizio dello Scrutinio

Le operazioni di scrutinio dei voti inizieranno lunedì 29 maggio, subito dopo la chiusura dei seggi, alle ore 15.

Documenti Necessari

Gli elettori devono presentarsi ai seggi con la propria tessera elettorale e un documento d’identità.

Comuni dove si Vota

Le elezioni amministrative coinvolgeranno 128 comuni in tutta la Sicilia, con variazioni nel sistema di voto in base al numero di abitanti. Tra questi ci sono 14 Comuni in provincia di Agrigento, 5 Comuni in provincia di Caltanissetta, 19 Comuni in provincia di Catania, 9 Comuni nell’Ennese, 32 Comuni in provincia di Messina, 25 Comuni in provincia di Palermo