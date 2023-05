Rotary Club Piazza Armerina inaugura una scuola musicale ad indirizzo bandistico

Il Rotary Club Piazza Armerina ha recentemente inaugurato una Scuola Musicale ad indirizzo Bandistico, un’iniziativa che mira a promuovere la musica come strumento di crescita e inclusione sociale per i giovani. Il progetto, ideato dal presidente Paolo Orlando, si propone di offrire l’iscrizione e la frequenza a titolo gratuito, rendendo l’accesso alla formazione musicale più accessibile a tutti.

Le bande musicali, spesso considerate un’eccellenza culturale dei territori, possono rappresentare un importante veicolo di educazione e sviluppo per i giovani. Attraverso l’apprendimento di uno strumento musicale e la partecipazione alle esibizioni bandistiche, i ragazzi possono acquisire competenze musicali, ma anche sviluppare discipline come il senso di appartenenza, il lavoro di squadra e la disciplina personale.

La Scuola Musicale del Rotary Club Piazza Armerina si propone di offrire una formazione di qualità, con l’obiettivo di formare giovani musicisti di talento. Grazie alla generosa collaborazione di docenti esperti e volontari, gli studenti potranno beneficiare di lezioni individuali e di gruppo, approfondendo le tecniche di esecuzione e di lettura musicale.

“Abbiamo deciso di rendere l’iscrizione e la frequenza gratuita per eliminare le barriere economiche che spesso impediscono ai giovani di avvicinarsi alla musica. Vogliamo promuovere la cultura musicale nel nostro territorio e creare opportunità di crescita per i ragazzi che condividono la nostra passione per la musica bandistica”, ha affermato Paolo Orlando, presidente del Rotary Club Piazza Armerina.

Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare i numeri 392 6142209 (Longobardi) e 335 6121925 (Orlando). La Scuola Musicale del Rotary Club Piazza Armerina accoglie ragazzi di tutte le età, senza alcuna distinzione di provenienza o esperienza musicale pregressa.

Il Rotary Club Piazza Armerina è fermamente convinto che le bande musicali rappresentino una risorsa preziosa per i giovani, le comunità e il territorio. Grazie a iniziative come questa, si spera di favorire la crescita di nuovi talenti e di promuovere la cultura musicale all’interno della società.