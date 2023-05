Cisl:”Il lavoro è libero: un messaggio di speranza e impegno nel ricordo di Giovanni Falcone”

La Cisl, attraverso un’iniziativa sentita e doverosa, celebra l’impegno e il sacrificio del giudice Giovanni Falcone, vittima della strage di mafia di Capaci avvenuta il 23 maggio 1992. In occasione di questo anniversario, verrà esposto un banner nelle sedi di Agrigento, Caltanissetta e Enna, con il messaggio chiaro e incisivo: “Il lavoro è libero e rende liberi”. Il segretario generale Cisl Ag-Cl-En, Emanuele Gallo, sottolinea l’importanza di mantenere vivo il ricordo delle vittime della mafia e di promuovere un sistema in cui il lavoro sia giusto, sicuro e retribuito adeguatamente, come forma di contrasto alle organizzazioni criminali.

Lavoro giusto come antidoto alla criminalità

Secondo Gallo, la presenza di lavoro giusto, inteso come rispetto dei diritti dei lavoratori, condizioni di sicurezza e una retribuzione congrua, rappresenta un ostacolo per la criminalità organizzata. La mancanza di tali elementi crea spazio fertile per la proliferazione delle mafie. I diritti dei lavoratori non devono essere considerati come privilegi, ma come un elemento fondamentale per una società equa. Scambiarli come tali significherebbe negarli e, di conseguenza, favorire il potere delle mafie.

L’impegno costante del sindacato per la difesa dei diritti

Gallo ricorda come nel corso del tempo il sindacato abbia sempre difeso strenuamente ciò che non può essere considerato una semplice concessione: il lavoro. L’impegno quotidiano della Cisl rappresenta una condotta tenace a cui non si rinuncerà mai. È il modo migliore per onorare l’abnegazione e gli sforzi delle vittime, che hanno sacrificato la propria vita per favorire la giustizia e l’onestà nella società. Queste nobili considerazioni devono spingere tutti coloro che ricoprono un ruolo e hanno responsabilità nell’ambito della vita civile a continuare a battersi per migliorare una società sempre più equa e solidale.