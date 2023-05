Saturno, il pianeta delle sorprese: le ultime scoperte della scienza

Saturno è il secondo pianeta più grande del Sistema solare, famoso per i suoi spettacolari anelli. Ma non solo: Saturno è anche il pianeta con il maggior numero di lune, ben 145, di cui 62 scoperte recentemente grazie al telescopio Canada-Francia-Hawaii1. Tra queste lune, una in particolare attira l’attenzione degli astrobiologi: si tratta di Encelado, una sfera di ghiaccio che nasconde un oceano salato sotto la sua superficie.

Encelado è uno dei pochi “mondi oceanici” del Sistema solare, ovvero corpi celesti che potrebbero ospitare forme di vita sostenute dall’energia chimica proveniente dalle bocche idrotermali sul fondo dell’oceano. La presenza di queste bocche è stata confermata dalla sonda Cassini della Nasa, che ha rilevato la presenza di idrogeno e anidride carbonica nei pennacchi di vapore che schizzano da Encelado attraverso le crepe del ghiaccio.

Ma la sorpresa più grande è arrivata dal telescopio spaziale James Webb, il più potente mai costruito, che ha immortalato il più grande pennacchio di vapore mai osservato prima su Encelado. Il telescopio Webb ha anche analizzato lo spettro della luce solare riflessa dalla luna, trovando tracce di molte sostanze chimiche, inclusa l’acqua e altri possibili composti che potrebbero suggerire attività geologica o biologica nell’oceano della luna.

“Abbiamo molte altre sorprese”, ha affermato l’astronoma fiorentina Sara Faggi che lavora al Goddard Space Flight Center della Nasa e che ha presentato i risultati a una conferenza presso lo Space Telescope Science Institute di Baltimore. Questa scoperta aumenta l’interesse per una futura missione della Nasa diretta su Encelado. Tra le proposte allo studio c’è anche lo sviluppo di un robot autonomo a forma di serpente che potrebbe insinuarsi sotto il ghiaccio di Encelado per esplorarne l’oceano.

Saturno, dunque, si conferma come il pianeta delle sorprese e delle sfide per la scienza. Chi sa quali altri segreti nasconde questo gigante gassoso e i suoi numerosi satelliti.

Luigi Schiavo per StartNews