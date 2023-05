Negramaro: Vent’anni di Viaggio Musicale

di B. L. per startnews

Giuliano, Andro, Lele, Ermanno, Danilo e Pupillo, meglio conosciuti come i Negramaro, festeggiano quest’anno il loro ventesimo anniversario nel mondo della musica. Partiti da una sala prove ricavata da una cantina salentina, sono arrivati a suonare sui palcoscenici più importanti, diventando una delle band più amate e rispettate del panorama musicale italiano【11†source】【12†source】.

Formatisi nel 2000, i Negramaro hanno immediatamente dimostrato un notevole talento, registrando un demo contenente brani come “Es-senza”, “Gravido”, “Non scappo più”, “Astolfo” e una rivisitazione di “Amarsi un po'” di Lucio Battisti solo due mesi dopo la loro formazione. Questo demo ha rivelato al mondo la loro presenza, segnando l’inizio di un viaggio musicale che sarebbe durato due decenni【12†source】【13†source】.

Nonostante il loro album di debutto, “Negramaro”, non abbia avuto molto successo, la band ha continuato a perseverare, rilasciando due singoli, “Mono” e “Solo”, e collaborando con il produttore italiano Corrado Rustici per creare una nuova edizione del loro album di debutto, “000577”. Questa nuova edizione, che ha introdotto un sound pop-rock più adatto al pubblico italiano, ha segnato un punto di svolta per la band, con il singolo “Come Sempre” che ha avuto più successo rispetto alle precedenti pubblicazioni【19†source】【20†source】.

Il vero successo commerciale è arrivato con il loro secondo album, “Mentre Tutto Scorre”. Nonostante non siano riusciti a superare il primo turno del Festival di Sanremo del 2005 con la canzone omonima, i Negramaro hanno visto otto delle loro canzoni selezionate per la colonna sonora del film “La Febbre”, che ha contribuito a lanciare il loro successo. Il singolo “Estate” è diventato il loro primo #1 nella classifica di airplay italiana, seguito da successi come “Solo3min” e “Nuvole e Lenzuola”. L’album, che ha segnato un cambiamento significativo nel loro stile musicale, è stato certificato sei volte platino in Italia【21†source】.

Il gruppo ha continuato a riscuotere successi con la pubblicazione dei successivi album “Casa 69” e “La rivoluzione sta arrivando”, registrato presso i Metalworks Studios in Mississauga, Ontario【23†source】.

Ora, nel 2023, i Negramaro sono pronti a festeggiare il loro ventesimo anniversario con un tour speciale, il n20 Tour. Questo tour porterà la band in tre delle più belle location d’Italia: le Terme di Caracalla a Roma (13, 14 e 16 giugno), il Teatro Greco di Siracusa (19, 21 e22 luglio) e l’Arena di Verona (22, 23 e 24 settembre)【71†source】.

Vent’anni di musica, vent’anni di successi, vent’anni di Negramaro. Questo viaggio lungo due decenni ha portato la band salentina dai piccoli palchi locali ai più grandi palcoscenici internazionali. E mentre guardano indietro a questi vent’anni, i Negramaro sono pronti a guardare avanti, pronti a scrivere il prossimo capitolo della loro incredibile storia musicale.