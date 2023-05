La Scala della Legalità: la scuola Eris di Piazza Armerina commemora l’attentato di Capaci

L’anniversario dell’attentato di Capaci, uno dei momenti più bui nella storia italiana, ricorre domani. A 31 anni dall’atto di violenza che ha segnato l’Italia, la scuola di formazione professionale Eris di Piazza Armerina si impegna a tenere viva la memoria e a promuovere la legalità.

In commemorazione di questa tragica giornata, l’Eris ha organizzato un evento intitolato “La Scala della Legalità”. L’iniziativa, alla quale parteciperanno anche le famiglie degli studenti, vuole essere un monito alla violenza della mafia e un invito alla solidarietà e all’impegno per la giustizia.

L’evento vedrà la partecipazione di José Trovato, giornalista noto per il suo lavoro investigativo sulla criminalità organizzata, Nino Romano, rappresentante dell’antiracket, rappresentanti delle forze dell’ordine e dell’amministrazione comunale. Questa varietà di voci testimonia l’ampia rete di sostegno per la causa della legalità e la lotta contro la mafia.

L’attentato di Capaci del 23 maggio 1992, in cui perse la vita il giudice antimafia Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta, rimane una ferita aperta nel cuore degli italiani. La memoria di Falcone e del suo coraggioso lavoro nella lotta alla mafia continua ad essere una fonte di ispirazione per la società italiana.

La scuola Eris, con l’organizzazione di “La Scala della Legalità”, dimostra il suo impegno nella formazione di cittadini consapevoli e responsabili. Attraverso eventi come questo, la scuola si sforza di insegnare ai suoi studenti l’importanza della legalità, dell’integrità e del rispetto per la giustizia, valori che Giovanni Falcone ha incarnato nella sua vita e nella sua professione.

In questo giorno di riflessione e memoria, l’intera comunità di Piazza Armerina si unisce per onorare la memoria di Falcone e rinnovare l’impegno nella lotta alla criminalità organizzata. La Scala della Legalità non è solo un evento, ma un simbolo del cammino che la società italiana deve continuare a percorrere verso la giustizia e la pace.