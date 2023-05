Elezioni: StartNews è estranea a qualunque tipo di manipolazione dei video prodotti

In queste ore su Facebook sta girando un video realizzato con alcuni spezzoni di un servizio realizzato da me durante l’elezione dell’On. Luisa Lantieri. In particolare il video raccoglie una dichiarazione di Massimo Di Seri, utilizzata per denigrare lo stesso Di Seri contrapponendola artatamente ad un’altra. Si precisa che il video, da me realizzato in presa diretta, si trova attualmente sulla pagina Facebook di StartNews e chiunque può accedervi e utilizzarlo.

Qualcuno ha pensato di addebitarmi il montaggio dei due spezzoni e far ricadere su di me la denigrazione nei confronti di Massimo Di Seri. Smentisco di avere realizzato tale montaggio e preannuncio di aver già dato mandato al mio avvocato affinché faccia richiesta che il video venga rimosso dalla rete. Inoltre mi ripropongo di querelare chiunque ne faccia uso sulle proprie pagine Facebook anche solo come condivisione.

Mi dispiace che qualcuno abbia potuto credere solo per un attimo che fossi stato io a realizzare il video contro Massimo Di Seri, conoscendo la mia correttezza e l’onestà con la quale affronto certe sfide. Evidentemente la presenza del mio volto nel servizio (come logo) lo ha confuso per un attimo dimenticando che chiunque può accedere ai contenuti della rete e farne l’uso che vuole.

E’ comunque un segno dei tempi moderni, una volta si utilizzavano le lettere anonime oggi i candidati devono aspettarsi forme diverse di denigrazione, basta saper montare un video. Bisogno ovviamente avere l’animo sporco per affidarsi a tali strumenti. Chiunque mi conosce bene sa che non può essere stata opera mia.

Nicola Lo Iacono