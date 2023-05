Weekend di S. Filippo a Piazza Armerina: musica, cabaret e processioni

Piazza Armerina si prepara a celebrare San Filippo d’Agira con un weekend di eventi organizzati dall’amministrazione comunale e dalla commissione organizzativa. Il calendario degli eventi, finanziato con un contributo straordinario della Regione Siciliana richiesto dall’ufficio turismo del comune, prevede una serie di spettacoli che si terranno dal 12 al 14 maggio 2023.

Il programma inizia il venerdì sera alle ore 21.00 presso il teatro Garibaldi con un omaggio a Lucio Dalla a cura dei “Dalla Trinacria”, una formazione che annovera anche i nostri artisti piazzesi “Romano Bros”. L’evento è dedicato a Don Dario Pavone, figura molto amata e rispettata nella comunità.

Il sabato sera, sempre a partire dalle ore 20.00, si terrà una serata di cabaret in piazza S. Filippo, con la partecipazione del noto cabarettista Giuseppe Castiglia. Un’occasione per divertirsi e trascorrere una serata in allegria con gli amici.

La domenica sarà dedicata alle processioni, con la presenza di gruppi bandistici che sfileranno per le strade del centro storico. Un momento di devozione e tradizione che rappresenta uno dei momenti più sentiti della festa di San Filippo.

“Questo weekend di eventi vuole essere un’occasione per far conoscere la bellezza e la cultura di Piazza Armerina”, dichiara l’assessore al turismo e spettacolo Ettore Messina. “Invito tutti i cittadini e i turisti a partecipare a questi spettacoli unici e ad immergersi nell’atmosfera unica di questa festa tradizionale”.

Un ringraziamento speciale va alla Regione Siciliana per il contributo straordinario che ha permesso la realizzazione di questo evento, nonché alla commissione organizzativa per il lavoro svolto nell’organizzazione della festa di San Filippo.