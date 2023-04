Il Palermo, sconfitto a Parma, fuori dai playoff

Il Parma ha ottenuto una vittoria importante contro il Palermo, superandolo in classifica e rientrando in zona play-off. Il match, giocato al Tardini, ha visto i crociati passare in vantaggio poco dopo la mezz’ora con un piattone al volo di Benedyczak, servito alla perfezione da Zanimacchia dalla destra. Il Palermo ha pareggiato poco prima dell’intervallo grazie a un errore di Valenti, che ha permesso a Soleri di segnare a porta vuota dopo una respinta di Buffon.

Tuttavia, al 77′ è arrivato l’episodio che ha deciso la partita: Vazquez ha impegnato Pigliacelli con un tiro da fuori area, ma il portiere del Parma ha respinto corto sui piedi di Coulibaly, che si è trovato al posto giusto al momento giusto per segnare il suo primo gol tra i professionisti. La rete di Coulibaly ha permesso al Parma di vincere la partita per 2-1, infliggendo una sconfitta al Palermo