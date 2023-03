Incidente stradale mortale ne trapanese: sei vittime e una persona in gravi condizioni

Nel tardo pomeriggio di ieri, un tragico incidente stradale ha causato sei vittime sulla strada provinciale che collega San Vito lo Capo e Custonaci nel trapanese. Secondo le prime informazioni, l’incidente si è verificato sul rettilineo di Lentina, una zona molto frequentata da turisti e automobilisti.

Purtroppo, il bilancio dell’incidente è stato pesante: sei persone hanno perso la vita, mentre una settima, è stata trasportata in ospedale in gravissime condizioni e resta attualmente ricoverata in rianimazione.