Lillo Cimino candidato a Sindaco nelle prossime amministrative

Nelle prossime elezioni amministrative, Lillo Cimino si presenterà come candidato a sindaco per i gruppi politici Sud Chiama Nord, Patto per la Città e ad altre liste collegate. La notizia è stata confermata ieri sera, rendendo ufficiale la candidatura di Cimino.

Cimino è una figura politica già nota nella città, avendo ricoperto in passato il ruolo di consigliere comunale e assessore.