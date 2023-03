Daspo per aggressione all’arbitro di calcio comminato a due giocatori del Villarosa

Il questore di Enna ha deciso il Daspo per i due giocatori che avrebbero aggredito l’arbitro durante la partita Villarosa – Falconara del 4 marzo, a cui si aggiunge la squalifica decisa dal giudice sportivo per 5 giocatori, l’allenatore e dirigenti della squadra ennese.

Il questore di Enna, Corrado Basile, ha deciso il Daspo per due giocatori del Villarosa, squadra di calcio che gioca nel campionato di Eccellenza, per aver aggredito l’arbitro David Bartolotta durante la partita contro il Falconara, disputata lo scorso 4 marzo.

(*)Il Daspo (da D.A.SPO., acronimo di Divieto di Accedere alle manifestazioni Sportive)