Altra tragedia nel Mediterraneo: almeno 19 morti nel naufragio al largo della Tunisia.

Il Mediterraneo continua a essere un percorso pericoloso per i migranti che cercano di raggiungere l’Europa in cerca di una vita migliore. L’ultimo tragico episodio si è verificato al largo della Tunisia, dove almeno 19 migranti subsahariani sono morti in seguito al naufragio della loro imbarcazione.

Secondo le autorità tunisine, l’incidente è avvenuto al largo della città costiera di Sfax, nella regione centro-orientale del paese