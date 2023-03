Le zanzare sono selettive: ecco i criteri di scelta delle loro prede secondo un nuovo studio

Sapevate che le zanzare non pungono a caso? Un nuovo studio condotto dalla Johns Hopkins University negli Stati Uniti ha rivelato che questi fastidiosi insetti utilizzano sensori specifici per scegliere le loro vittime, e non perché abbiamo il sangue “dolce” o indossiamo vestiti di un certo colore.

Lo studio ha individuato recettori nelle antenne delle zanzare che permettono loro di distinguere tra varie specie in base agli odori e ai composti chimici che emettiamo. Questi recettori possono rilevare l’anidride carbonica (CO2) fino a 50 metri di distanza, il che significa che una persona incinta o malata, che emette più CO2 a causa del metabolismo più elevato, è più probabile che venga morsa.

Inoltre, le zanzare sembrano preferire i gruppi sanguigni A e O rispetto al gruppo B, sebbene gli scienziati non abbiano ancora determinato il motivo di questa preferenza. Potrebbe essere legato alle differenze nella composizione del sangue e delle piastrine tra i vari gruppi sanguigni.

Ma non preoccupatevi, non esiste un “profilo” tipico per le vittime delle zanzare. Invece, ci sono molteplici fattori che si combinano per renderci più o meno appetitosi per questi insetti. E, sfortunatamente, non esiste una soluzione miracolosa per evitare di essere morsi. I repellenti cutanei sono ancora la migliore difesa, anche se devono essere riapplicati regolarmente per garantire la massima protezione..

Dallo studio è emerso che con il cambiamento climatico che rende le estati sempre più calde, le zanzare potrebbero trovarsi a fronteggiare condizioni meno favorevoli per la loro proliferazione. Tuttavia, inverni e primavere più miti potrebbero compensare questo svantaggio, consentendo loro di diffondersi ancora di più.

Le zanzare potrebbero essere più selettive di quanto si pensasse in passato, ma ciò non significa che alcuni siano totalmente al sicuro dalle loro punture fastidiose. Continuiamo a proteggerci con i repellenti e ad adottare misure preventive, come evitare di lasciare acqua stagnante in giardino, per ridurre il rischio di diventare un pasto prelibato per questi insetti affamati.

B.L.