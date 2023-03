Elezioni comunali a Piazza Armerina: Cateno De Luca sprona il suo movimento a valorizzare il successo delle regionali

Oggi pomeriggio, in un noto bar piazzese, Cateno De Luca, fondatore del movimento Sud chiama Nord, ha incontrato alcuni simpatizzanti in un incontro che ha servito da una parte a presentare la linea del partito e dall’altra a confermare, con un candidato a sindaco, la partecipazione alle prossime elezioni amministrative a Piazza Armerina.

Sud Chiama Nord nella Città dei Mosaici ha già ottenuto un buon risultato alle regionali di settembre e oggi pomeriggio De Luca ha sostanzialmente spronato il suo gruppo e i suoi leader locali, l’avvocato Francesco Alberghina e Giuseppe Mattia, a ricercare lo stesso tipo di risultato il 28 maggio.

«Faccio appello – ha detto De Luca – a tutti i nostri sostenitori, ai nostri candidati, a chi ci è stato vicino per il grande risultato che abbiamo registrato ad Enna, dove nelle regionali siamo arrivati primi, e se a Piazza Armerina c’è stato un grande risultato, sarebbe da stupidi non valorizzarlo per le elezioni comunali».

De Luca ha poi esortato i suoi a evitare divisioni e frazionamenti. Non è dato sapere se aver toccato questo argomento sia stato dettato dalla necessità di prevenire le normali dinamiche non sempre convergenti all’interno dei partiti, oppure se vi sia una particolare situazione interna alla sezione di Piazza Armerina. «Non fate l’errore di dividervi – ha spiegato De Luca – non fate prevalere la logica delle faide, perché questo vi porterà semplicemente a rimanere dove siete: fuori dalle istituzioni e a non poter incidere in quella che invece è una grande responsabilità nei confronti della comunità”.