UDC: Epifanio Di salvo nominato coordinatore locale. “Sosteniamo il sindaco Cammarata”

Comunicato Stampa

La sezione dell’UDC di Piazza Armerina ha proceduto alla nomina del coordinatore locale, individuato nell’attuale assessore ai Lavori Pubblici, Epifanio Di Salvo, che guiderà il partito in vista dell’importante appuntamento delle elezioni comunali del 28 maggio.

“Abbiamo deciso di appoggiare l’attuale amministrazione”, ha dichiarato Epifanio Di Salvo, “perché riteniamo che in questi anni, nonostante il periodo complicato della grave pandemia, ha saputo guidare, anche con scelte coraggiose, una città che ora sembra pronta a raccogliere i frutti dell’intenso lavoro e che è pronta ad affrontare nuove sfide nel segno della continuità. Dopo gli anni bui attraversati da Piazza Armerina, guidata da uomini con pochi scrupoli, che hanno portato la città al collasso economico, l’Amministrazione Cammarata, con noi al fianco, è riuscita a risanare le finanze che oggi godono di buona salute e presto ci consentiranno di pregiarci del titolo di città virtuosa. La collaborazione dell’UDC con Nino Cammarata è stata dunque non solo un’operazione politica produttiva, ma anche il modo per gettare le basi operative di una nuova città che nei prossimi anni sarà sicuramente più ricca”.

“Nei valori dell’UDC, nei quali mi riconosco e ci riconosciamo”, continua Epifanio Di Salvo, “c’è la grande forza del nostro partito, una forza che ci ha permesso di resistere nei momenti più complicati e dolorosi dimostrando resilienza e capacità di gestione. Oggi, che ci riproponiamo di continuare un percorso che sarebbe un grande errore non permettere che si completi, abbiamo la necessità ancora una volta di fare riferimento proprio a quei valori cristiani e di solidarietà verso i più deboli. Concetti, questi, che verranno ancor di più ribaditi nel corso della prossima campagna elettorale, alla quale hanno già dato la loro adesione i nostri leader regionali, nelle persone dell’On. Decio Terrana, commissario regionale, e Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell’UDC, che verranno a Piazza Armerina a sostenere le nostre idee e le nostre scelte politiche”.

“Colgo l’occasione”, conclude Epifanio Di Salvo, “per ringraziare chi mi ha voluto alla guida del partito e tutti coloro, iscritti e simpatizzanti, che aiuteranno l’UDC nell’importante sfida che ci attende il 28 maggio”.

Il direttivo dell’UDC sez. Piazza Armerina.