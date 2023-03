Assostampa Enna organizza un corso di aggiornamento in collaborazione con la camera penale di Enna

Si terrà il prossimo giovedì 16 marzo alle ore 15, presso l’auditorium “FalconeBorsellino” del Tribunale di Enna il corso di aggiornamento organizzato dalla Sezione provinciale di Assostampa in collaborazione con la Camera Penale di Enna e accreditato dall’Ordine dei Giornalisti, avente per tema “Giustizia mediatica e presunzione d’innocenza: gli effetti sui diritti fondamentali e sul giusto processo”.

Il corso vedrà quali relatori il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna, Massimo Palmeri, il Presidente della Camera Penale di Enna, Sinuhe Curcuraci e il Vice Segretario del Gruppo Cronisti siciliani, Natale Bruno. Gli interventi saranno moderati da José Trovato, Vice segretario provinciale di Assostampa Enna e componente del Direttivo del Gruppo Cronisti siciliani.

“Abbiamo recentemente ripreso l’attività formativa in presenza – spiega il Segretario Provinciale di Assostampa Gianfranco Gravina – dopo il difficile periodo della pandemia, convinti come siamo della necessità di creare quanti più momenti di dibattito e confronto tra i giornalisti, utilizzando l’obbligatorietà dei corsi di aggiornamenti per la crescita professionale di tutta la categoria”. I lavori saranno aperti dalla consegna di una targa commemorativa al decano dei giornalisti ennesi, Flavio Guzzone, in occasione del cinquantesimo anniversario della sua iscrizione all’Ordine dei Giornalisti e ad Assostampa. “Flavio Guzzone – aggiunge Gravina – rappresenta per tutti noi un

esempio di dedizione e professionalità che merita un riconoscimento da parte di tutta la categoria”.