Quasi tre miliardi e mezzo di euro per la tratta ferroviaria Palermo-Catania.

Un accordo di grande portata è stato concluso oggi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’ammodernamento della rete ferroviaria tra Palermo e Catania in Sicilia. La somma di 3,4 miliardi di euro è stata destinata per migliorare la tratta tra le due città metropolitane. La gestione del finanziamento sarà affidata a Ferrovie dello Stato, grazie alla partnership tra Cassa depositi e prestiti e Banca europea degli investimenti. L’obiettivo è di potenziare 178 km di rete tra Fiumetorto e Bicocca, consentendo ai treni di raggiungere una velocità massima di 200 km/h e riducendo gli attuali tempi di percorrenza. L’investimento è un importante passo avanti per la regione, e rappresenta una svolta significativa per il settore dei trasporti su rotaia in Sicilia.

In relazione alla situazione idrica dell’isola un altro finanziamento coprirà anche il completamento di alcune dighe e le opere di interconnessione, tra cui il grande adduttore Piazza Armerina – Gela, il sistema dighe Garcia e Arancio con la diga Trinità e l’interconnessione diga Rubino – diga Paceco.