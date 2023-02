Antibiotici: la lotta contro l’abuso

Gli antibiotici sono farmaci utilizzati per combattere le infezioni batteriche. Nonostante la loro efficacia, l’uso scorretto degli antibiotici può portare a conseguenze negative sulla salute. Per questo motivo è importante conoscere come usare correttamente questi farmaci.

In primo luogo, è fondamentale sapere che gli antibiotici non sono efficaci contro le infezioni virali. Ad esempio, la febbre da fieno, l’influenza e il raffreddore sono causati da virus e non possono essere curati con gli antibiotici. In questi casi, il medico può prescrivere farmaci sintomatici per alleviare i sintomi, ma non è possibile utilizzare gli antibiotici.

Inoltre, gli antibiotici devono essere presi solo su prescrizione medica e solo per la durata prescritta. Non interrompere il trattamento prima del tempo o estendere la durata del trattamento senza il consiglio del medico, poiché ciò può aumentare il rischio di resistenza agli antibiotici.

Un altro aspetto importante riguarda l’uso di antibiotici in modo improprio, ad esempio per prevenire le infezioni in situazioni in cui non sono necessari. Ad esempio, non è necessario prendere antibiotici prima di un intervento dentale o di un’estrazione dentaria, a meno che non ci siano infezioni o altri problemi medici specifici.

Inoltre, è fondamentale seguire le precauzioni igieniche per evitare la diffusione delle infezioni, come lavarsi regolarmente le mani e coprire la bocca e il naso quando si tossisce o si starnutisce.

In conclusione, l’uso corretto degli antibiotici è fondamentale per evitare la diffusione di infezioni batteriche resistenti agli antibiotici. Seguire le istruzioni del medico e le precauzioni igieniche aiuterà a mantenere la salute e a prevenire la diffusione di infezioni.