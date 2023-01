Calcio a 5, sconfitta con onore per la Gear di Piazza Armerina.

Spettacolo ieri al Palaferraro di Piazza Armerina : la Gear rischia di fare il colpaccio contro la prima della classe, lo Sporting Sala Consilina, che solo nel finale sigla la vittoria. Con il risultato di 8 a 6 per la formazione ospite, si conclude la diciannovesima giornata del girone C di calcio a 5 serie A2. Non una partita qualunque quella di sabato scorso, che ha visto la Gear giocarsela contro la corazzata campana, ancora in testa alla classifica. La formazione armerina ha giocato a viso aperto, sostenuta costantemente dai propri tifosi . In vantaggio appena dopo 12 secondi, la Gear inizia pian piano a subire lo strapotere calcistico dello Sporting Sala Consilina senza però demordere. Gli equilibri iniziano a saltare quando, sul 5 pari, gli ospiti allungano il vantaggio portandosi sul 7 a 5. Ed è proprio in questa situazione di svantaggio che i ragazzi di Mister Torrejon accorciano nuovamente le distanze. La svolta a circa poco più di un minuto dalla fine: calcio di rigore assegnato alla Gear che però viene neutralizzato dal portiere e , nell’immediata azione successiva , lo Sporting chiude definitivamente i giochi segnando l’ultimo goal della partita.

Risultato finale : Gear Piazza 6 – 8 Sporting Sala Consilina.

Comunque sconfitta a testa alta per la Gear che nonostante il risultato finale va applaudita per aver giocato quasi alla pari contro la squadra più forte del campionato. Aver fiducia nei propri mezzi ed averlo dimostrato può essere uno dei punti di forza per affrontare la partita di sabato 28 contro il Bulldog Capurso. La formazione pugliese, con 10 punti in più in classifica rispetto alla Gear, sarà un altro importante banco di prova per la squadra armerina che di certo non ha intenzione di presentarsi a Capurso per fare la comparsa. Ci auguriamo che la Gear inizi a raccogliere i frutti del lavoro dei suoi ragazzi e di tutto lo staff.

Salvatore La Rosa.