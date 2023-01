Meteo Piazza Armerina : inizio settimana freddo e instabile

Sarà un inizio settimana caratterizzato da una spiccata instabilità con timide schiarite.

Le temperature saranno basse, valori massima che oscillano tra i +9 °C e +7°C ,mentre le minime oscillano tra – 1° C , +2°C, attenzione in periferia la temperature può scendere sotto zero.

I venti saranno sostenuti.

A cura di

David Cartarrasa

