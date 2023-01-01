Meteo Piazza Armerina : inizio settimana prevalentemente soleggiato
𝐒𝐚𝐫à 𝐮𝐧 𝐢𝐧𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐢𝐦𝐚𝐧𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐞𝐠𝐠𝐢𝐚𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐜𝐡𝐞 𝐧𝐮𝐛𝐞 𝐦𝐚 𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐜𝐢𝐩𝐢𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢.
𝐋’𝐚𝐥𝐭𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐯𝐮𝐨𝐥𝐞 𝐦𝐨𝐥𝐥𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐞 𝐥𝐞 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐥𝐞𝐠𝐠𝐞𝐫𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐢𝐦𝐢𝐧𝐮𝐢𝐭𝐞 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐨 𝐍𝐚𝐭𝐚𝐥𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐨𝐯𝐞 𝐢𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐨𝐦𝐞𝐭𝐫𝐨 𝐡𝐚 𝐫𝐚𝐠𝐠𝐢𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐢 +21 /+ 22°𝐂.
𝐍𝐞𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐬𝐢𝐦𝐢 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐢 𝐥𝐞 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐦𝐚𝐬𝐬𝐢𝐦𝐞 𝐨𝐬𝐜𝐢𝐥𝐥𝐞𝐫𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐭𝐫𝐚 𝐢 +14 / +15°𝐂, 𝐩𝐢ù 𝐟𝐫𝐞𝐝𝐝𝐞 𝐥𝐞 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐦𝐞 𝐨𝐯𝐞 𝐨𝐬𝐜𝐢𝐥𝐥𝐞𝐫𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐭𝐫𝐚 𝐢 +5 / +2°𝐂 .
𝐈 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐬𝐚𝐫𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐝𝐞𝐛𝐨𝐥𝐢.
❄️𝐋𝐢𝐞𝐯𝐞 𝐠𝐞𝐥𝐚𝐭𝐞 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐨𝐥𝐞𝐝ì 𝐬𝐨𝐩𝐫𝐚𝐭𝐭𝐮𝐭𝐭𝐨 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐳𝐨𝐧𝐚 𝐧𝐨𝐫𝐝 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐭à.
A cura di
David Cartarrasa
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