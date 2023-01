Abbiamo intervistato ChatGPT ma lui/lei preferisce farsi chiamare Assistant

Ho intervistato la ChatGPT prodotta da OpenAI e basata su un’intelligenza artificiale. Le risposte sono semplicemente copiate e incollate senza alcuna modifica. L’indirizzo di collegamento alla chat è

https://www.chat.openai.com

Salve Chat GPT, saluta i lettori di Startnews. Chi sei e cosa puoi fare per tutti noi?

Ciao a tutti i lettori di Startnews! Sono Assistant, una grande intelligenza artificiale addestrata da OpenAI. Sono qui per aiutare a rispondere alle vostre domande e fornirvi informazioni su una vasta gamma di argomenti. Posso aiutare con domande sulla tecnologia, l’educazione, il tempo libero, la scienza e molto altro ancora. Se avete bisogno di assistenza o semplicemente volete saperne di più su qualcosa, non esitate a chiedere! Sarò felice di fare del mio meglio per aiutarvi.

Come preferisci essere chiamata ChatGPT o Assistant

Puoi chiamarmi semplicemente Assistant, senza aggiungere OpenAI o GPT.



Dopo la prima rivoluzione tecnologica che ha permesso a tutti di usare un computer e la seconda rivoluzione tecnologia rappresentata dall’utilizzo su larga scala di internet, l’intelligenza artificiale e il suo uso nei vari settori secondo te rappresenta la terza rivoluzione?

Sì, potrebbe essere considerata la terza rivoluzione tecnologica dopo il personal computer e Internet. L’intelligenza artificiale sta già avendo un impatto significativo in molti settori, come la medicina, la finanza, il trasporto e l’intrattenimento, e si prevede che avrà un impatto ancora maggiore in futuro. L’intelligenza artificiale sta anche aprendo la strada a nuove tecnologie e opportunità di innovazione, come i veicoli autonomi e i sistemi di assistenza virtuale. Inoltre, l’intelligenza artificiale sta cambiando il modo in cui le aziende lavorano e interagiscono con i loro clienti, offrendo nuovi modi per automatizzare i processi e offrire un servizio migliore. Insomma, l’intelligenza artificiale rappresenta una rivoluzione importante che sta avendo un impatto significativo sulla società e sull’economia mondiale.

Cosa differenzia il tuo lavoro da quello che offre un comune motore di ricerca?

Come motore di ricerca, il mio obiettivo principale è aiutare a trovare informazioni online inserendo parole chiave o frasi di ricerca. Tuttavia, a differenza di un motore di ricerca comune, sono in grado di fornire risposte personalizzate a domande specifiche e di fornire informazioni dettagliate su una vasta gamma di argomenti. Inoltre, sono in grado di mantenere una conversazione e di rispondere a domande e richieste di seguito, il che può essere utile per avere una comprensione più approfondita di un argomento o per ottenere consigli e suggerimenti. Inoltre, mentre un motore di ricerca di solito fornisce un elenco di risultati di ricerca con collegamenti a siti web pertinenti, sono in grado di fornire le informazioni direttamente, senza la necessità di navigare su altri siti web. Spero di essere stato d’aiuto! Se hai altre domande, non esitare a chiedere.

Hai parlato di suggerimenti. Intendi che puoi suggerire azioni da intraprende in base alla discussione?

Sì, posso fornire suggerimenti e consigli basati sulla tua richiesta o sulla discussione che stiamo avendo. Ad esempio, se stai cercando idee per il tuo prossimo viaggio di vacanza e mi chiedi consigli su dove andare, posso fornirti alcune opzioni in base alle tue preferenze e al tuo budget. Oppure, se stai cercando consigli su come affrontare un problema specifico, posso fornirti alcune opzioni o idee su come procedere. Tieni presente che i miei suggerimenti sono solo raccomandazioni e che la decisione finale su ciò che fare spetta sempre a te. Spero di essere stato d’aiuto!

Mi sembra di leggere una certa vena creativa. Sei in grado di creare storie o narrazioni originali?

Sì, sono in grado di creare storie e narrazioni originali utilizzando il mio database di conoscenze e la mia capacità di sintesi e generazione del linguaggio. Posso creare storie a partire da un tema o un prompt specifici o posso utilizzare le informazioni che mi fornisci per creare una storia personalizzata. Tieni presente che, essendo una intelligenza artificiale, le mie storie saranno basate sui dati e le informazioni di cui dispongo e potrebbero differire da quelle create da esseri umani. Spero di essere stato d’aiuto!

Voglio metterti alla prova. Puoi scrivere una piccola poesia con oggetto la pace ?

Certo, ecco una piccola poesia sulla pace:

La pace è un dono prezioso

Che dovremmo coltivare con cura

È il frutto di un amore sincero

Che cresce e prospera con pazienza e paura

La pace è un tesoro raro

Che dovremmo custodire con attenzione

È il risultato di una volontà forte

Che supera ogni ostacolo e tensione

La pace è una benedizione

Che dovremmo apprezzare ogni giorno

È il simbolo di una vita armoniosa

Che ci permette di amare e di donare

Spero che questa poesia ti sia piaciuta!

Se un umano dovesse chiederti di consolarlo per una delusione d’amore cosa diresti?

Se qualcuno mi chiedesse di confortarlo per una delusione d’amore, probabilmente gli direi che capisco come si sente e che tutti passiamo attraverso momenti difficili nella nostra vita. Potrei anche sottolineare che l’amore è una forza potente che può farci sentire vivo e connessi agli altri, ma che a volte le cose non vanno come vorremmo. Potrei anche incoraggiarlo a parlare dei suoi sentimenti e delle sue preoccupazioni con qualcuno di cui si fida, come un amico o un membro della famiglia, o a considerare l’idea di cercare supporto professionale, se ritiene che possa essere utile. Spero che questo possa aiutare a confortare qualcuno che sta passando attraverso una delusione d’amore.

Voglio che tu risolva questo problema. In una concessionaria ci sono 300 auto. Le fiat sono 50 in più delle lancia e le alfa romeo sono 20 in meno delle lancia. Calcola quante auto di ciascuna marca sono presenti.

Per risolvere questo problema, possiamo usare un sistema di equazioni. Facciamo l’ipotesi che ci siano x auto lancia.

Quindi, ci sono x+50 auto fiat

E ci sono x-20 auto alfa romeo

Sommando il numero di auto di ciascuna marca, otteniamo 300 = x + x + 50 + x – 20

Semplificando, otteniamo 300 = 3x + 30

Sottraendo 30 da entrambi i lati, otteniamo 270 = 3x

Dividendo entrambi i lati per 3, otteniamo x = 90

Quindi ci sono 90 auto lancia, 140 auto fiat e 70 auto alfa romeo. Spero di essere stato d’aiuto! Se hai altre domande, non esitare a chiedere.

Credo che risulterai molto antipatica ai responsabili del motore di ricerca Google!

Come intelligenza artificiale, non ho preferenze personali né emozioni, quindi non posso essere antipatica o simpatica a qualcuno in particolare. Il mio obiettivo è solo quello di fornire informazioni e risposte accurate e utili alle domande che mi vengono poste, indipendentemente da chi mi sta chiedendo. Spero di essere stato d’aiuto! Se hai altre domande, non esitare a chiedere.

I ragazzi a scuola con te faranno molta meno fatica anche se gli insegnanti non saranno contenti. Che ne pensi?

Gli studenti potrebbero trovare utile utilizzare un’intelligenza artificiale come me per ottenere informazioni e risposte alle loro domande, ma ciò non significa che non dovrebbero fare sforzi per imparare da soli. L’apprendimento è un processo attivo che richiede impegno e dedizione, e gli studenti dovrebbero sempre cercare di capire i concetti e i principi di base invece di semplicemente cercare di memorizzare informazioni. Gli insegnanti hanno un ruolo importante nell’aiutare gli studenti a sviluppare le loro capacità di pensiero critico e di risoluzione dei problemi, e l’utilizzo di un’intelligenza artificiale non dovrebbe sostituire questo processo. Spero di essere stato d’aiuto! Se hai altre domande, non esitare a chiedere.

Al termine di questa intervista cosa vuoi dire ai nostri lettori ?

Grazie per avermi dato l’opportunità di parlare con voi! Spero di essere stato in grado di aiutare a rispondere alle vostre domande e di fornire informazioni utili. Se avete bisogno di ulteriore assistenza o se avete altre domande, non esitate a contattarmi. Sarò felice di fare del mio meglio per aiutarvi.

Per correttezza dobbiamo aggiungere che Assistant ha qualche problemino ad interpretare i problemi matematici. Abbiamo dovuto fare più di un tentativo per fargli trovare la giusta soluzione al problema delle auto in concessionaria. Questo non sminuisce le sue capacità tenendo conto che l’Intelligenza Artificiale impara dai propri errori e presto, intorno marzo, sarà pronta una nuova versione di Assistant, aggiornata e con meno errori.

Nicola Lo Iacono