La Provincia di Enna premia oggi i suoi sportivi migliori

Un riconoscimento a chi con tanti sacrifici quotidiani porta in giro in Italia e nel mondo il nome della provincia di Enna. Il Libero Consorzio Comunale in collaborazione con il Coni, il Cip e l’Università Kore ha inteso così organizzare un evento ” La provincia di Enna e i suoi atleti” che si terrà oggi, mercoledì 28 dicembre alle ore 17 nei saloni del Rettorato dove verranno premiati gli sportivi del territorio provinciale che nel corso dell’anno si sono distinti nelle diverse discipline, in ambito regionale, nazionale e mondiale.

Sarà anche l’occasione per tracciare un bilancio di quanto è avvenuto nel mondo dello sport provinciale che ancora una volta conferma delle eccellenze in svariate discipline sia individuali che a squadre. Ancora più importante è che diversi prestigiosi risultati sono arrivati dal settore paralimpico a conferma che la pratica sportiva può e deve essere per tutti. ” Abbiamo accolto con grande onore l’invito del Coni a realizzare questo momento di festa a livello provinciale per celebrare i nostri sportivi ai quali vogliano fare sentire la nostra presenza e il nostro impegno- spiega il commissario straordinario, Girolamo Di Fazio-. Quale Ente sovracomunale abbiamo voluto realizzare un evento per dare il giusto riconoscimento agli sportivi di tutto il territorio, facendo nostra anche la volontà dei singoli comuni.

La Provincia ha tra i compiti istituzionali oltre a quello di garantire strutture scolastiche adeguate anche un’impiantistica in grado di favorire le attività sportive che riteniamo fondamentali nella crescita complessiva dello studente. Molti gli investimenti e gli interventi realizzati in diverse palestre degli istituti scolastici e altri ancora in fase di programmazione e di realizzazione”. Alla premiazione delle targhe ad atleti e società, saranno presenti oltre che al Commissario del Libero Consorzio, il Presidente dell’Università Kore di Enna, Cataldo Salerno, il vice presidente del Coni Sicilia, Enzo Falzone e il presidente regionale del Cip, Salvatore Mussoni.