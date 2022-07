Valguarnera: precisazioni del consigliere Antonino Draià sulla situazione politica

In merito alle ultime dichiarazioni rese alla stampa dal Consigliere comunale Luca Bonanno, componente del Gruppo consiliare SiAmo Valguarnera e alle ultime vicende politiche che si sono susseguite dentro e fuori il Palazzo Municipale, il Consigliere comunale e Capogruppo dello stesso Gruppo consiliare Antonino Draià, ha voluto fare alcune precisazioni.

“In qualità di Capogruppo del Gruppo consiliare SiAmo Valguarnera è doveroso fare chiarezza su quanto sta accadendo all’interno della maggioranza ma soprattutto all’interno del Gruppo Consiliare di cui ho l’onore di essere Capogruppo. Nelle ultime sedute di Consiglio comunale si è ampiamente notato, così come si vocifera ormai da diverso tempo al di fuori del Palazzo Municipale, che diversi Consiglieri comunali non sostengano pienamente l’azione amministrativa della Giunta guidata dal Sindaco Francesca Draià”.

Entrando nello specifico, il Capogruppo Draià riferisce: “Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale si è assistito ad un improvviso ed inaspettato cambio di idee del Consigliere Luca Bonanno, il quale cambiando parere su quanto da lui espresso in sede di Commissione consiliare, ha di fatto sancito la non approvazione del PEF 2022 – 2025. Si precisa che non si intende mettere in discussione la scelta del Consigliere comunale Luca Bonanno, ma la modalità e la tempistica che, di fatto, hanno messo in difficoltà i componenti del Gruppo consiliare SiAmo Valguarnera presenti in aula, non al corrente del suo improvviso cambio di voto sul PEF 2022 – 2025. Il tutto, mi preme evidenziare, va abbastanza in contrasto con le dichiarazioni rese attraverso le testate giornalistiche dal Consigliere comunale Luca Bonanno, nelle quali lo stesso ha affermato che all’interno della maggioranza non sia consentito un libero confronto, circostanza che lo avrebbe indotto ad assumere una posizione di non conformità. Ma come si può avere un libero confronto, se lo stesso Consigliere comunale Luca Bonanno, si sottrae allo stesso? Quali sono le motivazioni che lo hanno spinto a non avere da un mese a questa parte rapporti politici-istituzionali con i componenti del Gruppo consiliare di cui fa parte, il suo Capogruppo e con il Sindaco?”.

Il Capogruppo del Gruppo consiliare SiAmo Valguarnera Antonino Draià, conclude: “Mi dispiace che dopo meno di due anni dalle Elezioni Amministrative del 2020, che hanno visto eleggere nuovamente il Sindaco Francesca Draià, a causa di motivi più o meno politici, ci siano queste fibrillazioni all’interno della maggioranza. Inoltre auspico che a breve il Consigliere comunale Luca Bonanno faccia chiarezza nelle sedi e nei modi che ritiene più opportune sul percorso politico che lo stesso intende proseguire e sulle voci che lo vedono prossimo all’ingresso in un partito politico rappresentato in Consiglio comunale”.