L’AVIS di Enna si aggiudica la concessione di un’autoemoteca dell’ASP Enna

E’ avvenuta venerdì 11 marzo, presso l’ospedale di Enna, la consegna delle due autoemoteche dell’Asp, all’Avis di Enna e alla Frates di Catenanuova. La consegna, dopo la firma della convenzione da parte del direttore generale, dott. Francesco Iudica, del vicepresidente Avis Enna, Giulia Buono, del presidente della Frates di Catenanuova, Carmelo Rosselli, e del direttore del servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale, dott. Francesco Spedale. è avvenuta alla presenza di un gruppo di volontari di entrambe le associazioni che da anni sono impegnate nella promozione della donazione del sangue.

“Le associazioni – ha sottolineato Iudica – sono state le orecchie con cui abbiamo ascoltato il territorio e le braccia con cui lo abbiamo abbracciato ogni volta che è stato necessario e possibile. L’attività di raccolta, tramite le autoemoteche – ha aggiunto il direttore generale – sarà sicuramente incrementata nell’intero territorio provinciale”. E’ stato sottolineato come la provincia di Enna sia seconda in Sicilia per l’elevato indice di donazione di sangue e di come questo sia possibile anche grazie al forte e continuo impegno dei volontari. “E’ importante – ha evidenziato Giulia Buono – la sinergia tra le associazioni di volontariato.

Perché non conta il nome scritto sulla divisa, ma l’obiettivo comune a tutte, salvare la vita di molte persone mediante la donazione di sangue facendo un’ottima campagna di promozione. L’ Avis di Enna – ha continuato la vicepresidente dell’ Associazione – ringrazia il dott. Francesco Spedale e il dott. Angelo Contrino per il costante supporto e la professionalità messi a disposizione”. Alla consegna dell’autoemoteca era presente anche il presidente dell’Avis provinciale di Enna, Fabio Pedone, che ha ringraziato la direzione dell’Asp e il personale del Centro trasfusionale, evidenziando l’importanza della collaborazione tra l’azienda sanitaria e le associazioni di volontariato, al fine di offrire un servizio sempre più efficiente al territorio ennese.

L’Avis di Enna ha già avviato la raccolta di sangue mediante l’utilizzo dell’autoemoteca, ottenendo grandi risultati e una risposta molto positiva da parte dei donatori, in particolare da coloro che hanno difficoltà ad effettuare la donazione durante la settimana. E’ stato già disposto un calendario che prevede una raccolta al mese, presso la sede di via Messina 79. Il presidente Angelo Perri e i suoi volontari sono già a lavoro per organizzare diverse giornate di raccolta oltre a quelle in calendario, a partire da mercoledì 23 marzo, in via Mazza (vicino il plesso di Studi Classici, Linguistici e della Formazione). Parte del ricavato della raccolta di questa giornata, organizzata su proposta dell’ Associazione Koiné e in collaborazione con essa, sarà devoluto a favore delle popolazioni ucraine colpite da un’inspiegabile e incomprensibile guerra. Per prenotare la predonazione o la donazione basta chiamare il 3802195246.