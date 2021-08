Palio dei Normanni – Ieri la prima parte della Giostra del Saraceno. Scarso il pubblico presenta al campo sportivo

LE CRITICHE IDIOTE

Le polemiche che circondano ogni anno il Palio dei Normanni e che spesso sono state uno stimolo a rivedere e migliorare l’antica manifestazione piazzese, grazie ai social sono diventate in molti casi uno tsunami di idiozie e l’occasione per consumare vendette più o meno personali. Abbiamo letto frasi al limite della stupidaggine per un evento che, in questi ultimi due anni, ha necessariamente subito una serie di modifiche causate dalle restrittive norme anticovid. Ritengo che il Palio, così come proposto lo scorso anno e quest’anno, non sia giudicabile ed è encomiabile lo sforzo da parte degli organizzatori di mantenere viva la manifestazione.

L’OCCASIONE PERSA

Premettendo, come abbiamo già sottolineato in un altro articolo, che quest’anno si è persa l’occasione di provare una nuova formula della giostra, riteniamo inadeguato questa sorta di “spezzatino di Palio” proposto dagli organizzatori che, seppur bravi nella fase organizzativa, dimostrano ancora una volta di non aver nessuna idea per la spettacolarizzazione dell’evento e una sua rimodulazione per favorire le riprese televisive. Servirebbero, e lo sottolineo ancora una volta, una serie di modifiche che lo renderebbero appetibile per alcuni network televisivi. Pazienza! Primo o poi arriverà qualcuno che comprenderà fino in fondo le potenzialità del nostro Palio dei Normanni e ne sfrutterà appieno la capacità mediatica a favore del settore turistico.

IL VIDEO SUL PALIO

In questo contesto è stato anche presentato un cortometraggio che racconta il Palio dei Normanni. Un video realizzato da Gisella Calì , interessante e in grado di raccontare bene sia la città che la manifestazione. Se saputo canalizzare potrebbe essere uno strumento importante per il marketing della manifestazione per i prossimi anni (a condizione che se ne realizzi una versione senza volti di politici…)

I RISULTATI

La giornata di ieri al campo sportivo si è conclusa con questi risultati

Quartiere Monte 102 punti

Quartiere Casalotto 98

Canali 85

Castellina 85

La fonte di questi dati è il quartiere Monte. Durante tutta la manifestazione l’amministrazione comunale non ha emesso alcun comunicato ufficiale e le notizie sul Palio continuano ad essere frammentarie e, a volte, contraddittorie. Anche questo è un aspetto che in futuro bisognerà rivedere. Scarsa la partecipazione del pubblico al campo sportivo Sant’Ippolito: solo 400 i posti occupati sui 700 disponibili.

La foto in è stata scattata da Giuseppe Di Vita che ringraziamo per la concessione.