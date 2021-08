Piazza Armerina – il 13 e il 14 il Palio dei Normanni. Green pass obbligatorio per entrare al campo sportivo

Anche quest’anno a causa del covid19 il Palio dei Normanni si disputerà in una forma ridotta. A differenza dello scorso anno non ci saranno spettacoli integrativi a pagamento, solo alcuni momenti topici come la consegna delle armi ai cavalieri giostranti e la consegna della chiavi che si svolgeranno sempre all’interno del campo sportivo. Settecento spettatori saranno ammessi, previa prenotazione e muniti di green pass, allo spettacolo.

Il 13 agosto i svolgerà una parte della quintana che poi si completerà il giorno dopo con le prove più difficili. Una scelta assai discutibile visto che notoriamente le prime due prove sono le meno spettacolari. Per rendere più attraente il Palio avevo tempo fa avanzato una proposta per far disputare un turno di semifinali, facendo gareggiare in scontri diretti tutti e quattro i quartieri in formazioni ridotte il 13 agosto, e una finale, a ranghi completi, il 14 agosto. Sarebbe sicuramente più spettacolare e anche più “vendibile” da un punto di vista televisivo.

Riportiamo qui sotto le indicazioni dell’assessorato al Turismo di Piazza Armerina.

Il Palio dei Normanni, si svolgerà in due momenti , Il 13 agosto con la quintana del saraceno e la consegna delle armi e il 14 agosto con la quintana e la consegna delle chiavi . L’ingresso sarà gratuito ma con prenotazione e GREEN PASS obbligatori secondo le seguenti modalità:

inviare una e-mail ENTRO E NON OLTRE LE ORE 14 DI GIORNO 13 AGOSTO al seguente indirizzo: palio2021@comunepiazzaarmerina.it

OGGETTO DELLA MAIL: PALIO DEI NORMANNI 2021 (insieme alle giornate prescelte)

COGNOME NOME NUMERO DI TELEFONO CODICE FISCALE

I dati andranno comunicati PER OGNI PARTECIPANTE. NON INVIARE FOTO DEI DOCUMENTI O ALLEGATI.VERRANNO CESTINATI.

Ad ogni soggetto che prenoterà sarà garantito l’ingresso in ordine cronologico di prenotazione. Indicare nell’oggetto della mail PALIO DEI NORMANNI 2021 e il o i giorni prescelti (13 AGOSTO, 14 AGOSTO oppure 13 E 14 AGOSTO) L’ingresso sarà consentito ad un massimo di 700 persone per giornata .

Il giorno dell’evento bisognerà presentarsi all’ingresso indicato nella mail di conferma prenotazione ed esibire il Green Pass (preferibilmente salvato sul telefono, evitare per quanto possibile il foglietto di carta stampata) e un documento di riconoscimento in corso di validità;