All’ufficio postale di Valguarnera: “disservizi agli sportelli, ritardi e file lunghissime”. Il sindaco Draià:”si faccia chiarezza”

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

All’ufficio postale di Valguarnera le lunghe code e i disagi per le interminabili attese hanno finito per convincere il sindaco di Valguarnera, Francesca Draià, a prendere carta e penna e a scrivere ai responsabili dell’ufficio e al Ministero delle Telecomunicazioni. L’obiettivo è quello di sollecitare un intervento in grado di evitare i disservizi che costringono soprattutto gli anziani a sostare al freddo per ore e ore in attesa di poter accedere ai locali dell’ufficio postale. «Questa situazione – scrive il sindaco – non è più sostenibile, anche perché sempre con maggiore frequenza si rende necessario l’intervento della Polizia Locale per fronteggiare episodi di esasperazione, nervosismo e intolleranza, con persone anziane che accusano malori per le lunghe attese e cittadini che continuamente reclamano la mancanza di una adeguata risposta alle loro esigenze». « Da mesi il Bancomat è guasto – continua il sindaco – e non è mai stati predisposto un sistema “eliminacode”. Questa paradossale situazione è stata già oggetto di segnalazioni e richieste di interventi, ma nessuno ha fatto nulla”.