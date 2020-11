Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

Il sindaco di Leonforte, Carmelo Barbera:

«Anche la Via Pistone è consegnata ai residenti e alla città, dopo i problemi riscontrati negli anni scorsi per quanto riguarda la viabilità. Grazie all’Assessore Cinzia Cammarata per il grande impegno che ha mostrato, al geometra Gallo, direttore dei lavori, a tutto l’Ufficio Tecnico del nostro Comune, ai lavoratori dei Cantieri di Lavoro per la professionalità mostrata»