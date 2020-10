Piazza Armerina: salgono a sedici i positivi al Covid. Fermate matrimoni, Cresime e Prime Comunioni.

Sono sedici i casi positivi al covid19 a Piazza Armerina. I numeri continuano ad aumentare e la situazione sembra destinata ad aggravarsi nella prossima ore quando arriveranno i risultati dei nuovi tamponi il cui prelievo ha interessato soprattutto le persone che hanno avuto contatti con i soggetti contagiati. La fonte principale delle infezioni , in base a quanto dichiarato dal Centro Operativo Comunale, sono soprattutto feste e riunioni che i sono svolte senza che i partecipanti prendessero alcuna precauzione.

Nonostante questo fra qualche giorno inizieranno a celebrasi le funzioni religiose per Cresime e Prime Comunioni che, per tradizione, prevedono banchetti e feste in cui si riuniscono familiari e amici. Per una questione di responsabilità credo che la diocesi di Piazza Armerina dovrebbe sospendere questo tipo di celebrazioni e rinviarle a tempi migliori. Nel frattempo con molta responsabilità i genitori farebbero meglio ad annullare gli inviti e a festeggiare i propri figli quando la situazione lo permetterà. Ci attendiamo dal Vescovo, Mons. Rosario Gisana, una decisione in merito.