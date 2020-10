Piazza Armerina – Covid19 , non è rispettata l’ordinanza Musumeci. Scarichiamo IMMUNI

Nonostante i numeri di contagi da covid19 salgano e il presidente della Regione , Nello Musumeci, abbia emesso un’ordinanza con la quale obbliga all’uso della mascherina anche all’aperto e vieta gli assembramenti, sembra che a Piazza Armerina non si avverta nessun senso di pericolo. L’ordinanza è completamente ignorata da molti cittadini. Ieri le vie nelle quali solitamente si passeggia, anche per via della bella serata e del clima ancora estivo, erano piene di persone che tranquillamente passeggiavano e facevano capannello, quasi tutte senza mascherine.

In un momento in cui c’è questa nuova recludescenza della pandemia occorrerebbe un maggiore rispetto delle regole anche se per un momento, quest’anno, abbiamo avuto l’impressione che il peggio fosse passato. Sarebbe inoltre utile scaricare l’app immuni che potrebbe proteggerci dai contagi avvisandoci qualora dovessimo incontrare persone infette in grado di contaminarci. Immuni consente di mantenere il completo anonimato in ogni sua fase ed è facilissima da installare. Maggiori informazioni qui