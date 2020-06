Piazza Armerina, rifiuti – Ampliamento del centro di raccolta comunale: un passo avanti

Sono in totale sei in provincia di Enna i progetti di costruzione e ampliamento dei CCR (centri comunali di raccolta) che verranno presi in considerazione per un eventuale finanziamento. Escluse la domanda del comune di Agira per la mancanza della disponibilità dell’area prevista per la costruzione e quella del comune di Enna che non è riuscito a far pervenire la documentazione in tempo. I progetti presentati dai comuni in tutta la sicilia sono stati in totale 87 e, dopo aver stilato una graduatoria, alcuni di questi verranno finanziati. Il comune di Piazza Armerina ha chiesto un finanziamento di circa 400mila euro per l’ampliamento del centro, tra le finalità c’è quella di asfaltare il parcheggio interno e permettere ai cittadini una consegna più comoda della spazzatura.

Questi i finanziamenti richiesti dagli altri comuni.

Troina 1.009.766,09 euro per un nuovo CCR

Leonforte 454.494,62 euro l’adeguamento, l’ampliamento e il potenziamento di quello esistente

Gagliano Castelferrato 1.035.326,10 euro per un nuovo CCR

Nissoria 800.000 euro per un nuovo CCR

Calascibetta 483.678,29 euro per un nuovo CCR