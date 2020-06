Piazza Armerina – Visite virtuali guidate non autorizzate alla Villa romana del Casale : il direttore del Parco Archeologico interviene

E’ bastata una telefonata del direttore del Parco Archeologico di Piazza Armerina, arch. Liborio Calascibetta, ai responsabili del sito www.milanoguida.com per farli desistere dal tentativo di vendere i biglietti di una visita virtuale alla Villa Romana del Casale, con tanto di guida, che veniva proposta sulle loro pagine web. Una operazione che avevamo segnalato alla direzione del parco archeologico con un articolo dell’8 giugno (clicca qui). In realtà per convincere il direttore a tutelare l’immagine della Villa romana è stata necessaria una telefonata da parte della responsabile delle guide turistiche della provincia di Enna che evidentemente segue le vicende del territorio con più attenzione attraverso il nostro sito. Al direttore Calascibetta consigliamo di mettere StartNews tra i preferiti.