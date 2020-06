Fratelli d’Italia: assalto alla diligenza? Potrebbero cambiare alcuni scenari della politica piazzese

Fratelli d’Italia a Piazza Armerina è una preda ambita da molti politici della vecchia guardia, reduci della sconfitta elettorale del 2018 e che sono alla ricerca di una nuova identità “elettorale”. I successi del partito della Meloni, che i vari sondaggi danno in forte crescita da un po’ di tempo, hanno innescato una serie di pruriti politici e questo potrebbe spiegare la situazione in cui si è trovato in questi gironi l’avvocato Alessio Cugini, responsabile del gruppo di Piazza Armerina, che di punto in bianco si è vista commissariare la sezione dal responsabile provinciale Carmelo Barbera.”Il presunto commissariamento – spiega Cugini in un comunicato – contrasta con lo Statuto nazionale, art. 18, motivo per il quale già la sede centrale del Partito è stata informata di una scelta tanto improvvida nelle forme e nei tempi”. Ma sappiamo come vanno queste cose ed è probabile che se in FdI si è deciso di emarginare Cugini non sarà difficile riuscirci.

Esiste un collegamento tra le dimissioni di Cugini dalla sua carica di assessore e il commissariamento della sezione di Piazza Armerina di FdI? Una risposta l’avremo dall’evoluzione della vicenda e sarà facile rendersi conto cosa dobbiamo aspettarci per i prossimi mesi. Anche in consiglio comunale potrebbero cambiare i rapporti di forza e si potrebbe aprire il valzer di ulteriori passaggi da uno schieramento all’altro. Nel frattempo l’assalto alla diligenza di Fratelli d’Italia è iniziato, si attende l’arrivo dei nostri…

Nicola Lo Iacono