Coronavirus – La situazione a Piazza Armerina. Stamattina buoni spesa alle famiglie. Non mollare la presa neanche a Pasqua.

Risultato negativo per i gli ultimi tamponi di cui si attendeva il risultato a Piazza Armerina anche se non bisogna abbassare la guardai così come ha ricordato ieri il sindaco di Piazza Armerina NinoCamarata. Super lavoro per il dottor Morante e la dottoressa salerno che dirigono il laboratorio analisi dell’ospedale Chiello di Piazza Armerina e che stanno contribuendo in maniera decisiva a monitorare l’intero territorio della provincia a dimostrazione ulteriore del fatto che la struttura ospedaliera piazzese è essenziale nell’ambito della rete sanitaria provinciale.

BUONI SPESA

Grazie al finanziamento governativo inizia questa mattina la distribuzione dei buoni spesa. Il comune ha pubblicato ieri l’elenco dei beneficiari e di chi, per diversi motivi, si è visto rifiutare la richiesta di essere ammesso alla misura di sostegno. Per quest’ultimi e per chi non ha fatto in tempo a presentare la richiesta o ha commesso errori nella compilazione delle domande, verrà riaperto il bando anche in considerazione del fatto che i fondi a disposizione saranno integrati nei prossimi giorni da altri finanziamenti regionali.

A CASA ANCHE A PASQUA

Si avvicina nel frattempo la Pasqua e c’è il timore che qualcuno, viste le buone notizie provenienti sul fronte dei contagi in Italia e le previsioni meteo che annunciano tempo mite e soleggiato per il fine settimana, prenda l’iniziativa di concedersi una pausa dall’isolamento trascorrendo qualche ora fuori di casa. Potrebbe essere un errore fatale perché proprio i questo momento abbiamo bisogno di stroncare la diffusione del virus senza concedergli una seconda possibilità. Occorre essere responsabili e ci auguriamo che le forze dell’ordine vigilino su chi , preso dall’entusiasmo, decida di trascorrere un giorno in campagna con qualche amico. Ricordiamo che nulla sulle norme è cambiato e che l’assembramento di persone, ovunque si realizzi, farebbe scattare una denuncia penale per tutti i partecipanti.